Проект реставрации памятника подводникам подготовлен

Восстановлением монумента «Витязям черноморских глубин» в Севастополе, как и было обещано, занимается Ямало-Ненецкий автономный округ.

Губернатор Севастополя Михаила Развожаева и руководитель Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, который приехал в город-герой на День ВМФ, провели выездное совещание по вопросу реставрации памятника.

ЯНАО много лет шефствует над частями и кораблями Черноморского флота, многие сыновья республики прошли через военно-морскую службу на ЧФ. Отсюда и решение: в год 80-летия Великой Победы взяться за восстановление памятника.

Специалисты-реставраторы из ЯНАО изучили техническое состояние монумента, его характеристики и приступили к разработке проекта, с учетом внесения технических коррективов.

Изменения коснулись в первую очередь устройства системы фильтрации чаши бассейна. Первоначальным проектом она вообще не была предусмотрена. По этой причине вода застаивалась, ее сливали, а после и вовсе стали заполнять бассейн лишь на один день в году — в День подводника 19 марта. Концепция памятника, созданного скульптором Станиславом Чижом в 1983 году, была нарушена. По его художественному замыслу, рубка подводной лодки символически выходила из морских глубин на водную гладь не только в праздник. Кроме того, из-за недостаточного ухода бетонные балки в конструкции мемориальной стены стали провисать.

«Мы провели полностью все комплексные исследования: геология, геодезия, инженерно-геологические и гидрометеорологические изыскания. Также вскрывали фундаменты, проводили испытания бетона, который показал высокие прочностные характеристики», — рассказал на совещании главный инженер проекта Андрей Тарасов.

По его словам, сама скульптура выполнена из меди, за исключением нескольких стальных листов. Их, вероятно, заменили при текущем ремонте. Сам медный лист большого износа не имеет, но в результате демонтажа были повреждены некоторые стыки. Стальные листы уже ржавые, медный каркас тоже уже немного корродирует. Проектом будет предложено полностью зачистить красочные наслоения и путем патенизации добиться первоначального облика скульптуры.

«Мы бережно сохраним авторский замысел скульптора, но придадим современное звучание монументу с помощью подсветки и благоустройства территории», — пообещал Д.Артюхов.

«Проект включит укрепление и гидроизоляцию чаши, установку под землей системы фильтрации воды, что позволит полноценно реализовать идею скульптора. Также отремонтируют прилегающее пространство, проведут реставрацию скульптуры и мемориальной стены, восстановят гранитное покрытие, а памятник украсят архитектурной подсветкой», — написал в соцсетях глава Севастополя М.Развожаев.

Подготовленный эскизный проект готов к согласованию с городским архитектурным сообществом. Уже этой осенью ямальцы собираются начать работы.