Приглашают вспомнить, где все началось

Выставка с названием «Вспомни, где все началось» начнет работать в Музее Античности и Византии в Новом Херсонесе со 2 августа.

Экспозиция организована музеем-заповедником «Херсонес Таврический» в партнерстве с фондом «Моя история» и музейно-храмовым комплексом «Новый Херсонес».

Как сообщили в пресс-службе музея, это первая выставка в новом здании, она посвящена истории Херсонеса от Античности до современности. Посетители смогут посетить экскурсии с использованием мультимедийных технологий. Они, как утверждается, и помогут освежить взгляд на некоторые исторические, в том числе археологические памятники. Экспонаты выставки расскажут о важнейших вехах истории Херсонеса, о крещении князя Владимира. Мультимедийные технологии позволят в деталях рассмотреть такие артефакты, как кессона с головой Медузы Горгоны, жертвенника в виде палицы Геракла, мозаики из раннехристианских храмов и др.

Экскурсанты также смогут увидеть диораму Павла Рыженко и студии военных художников им.Грекова, посвященную крещению князя Владимира. На полотне запечатлен исторический момент крещения дружины Владимира, который последовал после крещения самого князя. Считается, что именно этот эпизод сыграл ключевую роль в истории Руси.

Размеры диорамы — 35x5 м. Для усиления эффекта достоверности изображения и погружения в атмосферу эпохи перед полотном выстроен предметный план.

Посетить экспозицию можно только в составе экскурсии с 10.00 до 19.00. Ее продолжительность 45 минут, цена билета — 500 рублей. Записаться на экскурсию можно по телефону +7 (918) 059-82-11.