На мосту в Инкермане открыли проезд по двум полосам

Для ремонта моста проезд по нему полностью не перекрывали, организовав с 16 июня реверсивное движение со светофором. В результате на подъезде к Инкерману собирались огромные пробки. По поручению губернатора Севастополя дорожники пообещали снять реверс к началу августа и сдержали слово.

Ремонт объекта продолжается, его завершат к декабрю. Уже выполнено: восстановление гидроизоляции и выравнивающего слоя, переустройство водоотведения, укладка нового асфальта и установка барьерного ограждения. Сейчас продолжаются работы по замене перильного ограждения и восстановлению защитного слоя на опорах и пролетном строении.

Ремонт проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Строительная готовность объекта — 60%.