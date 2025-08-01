На крыше соорудили неизвестно что

Как оказалось, странная металлоконструкция на крыше проблемной новостройки на ул.Крейзера находится в ненадлежащем техническом состоянии.

Речь идет жилом комплексе «с объектами торговли, соцкультбыта, общественного питания, офисными помещениями и многоярусным паркингом», который много лет возводит ООО «Северная Пальмира» вдоль Стрелецкого спуска — от пл.Восставших до ул.Пожарова.

Безопасность огромной металлоконструкции на крыше вызывает немало вопросов. Расположена она прямо над оживленной дорогой и многие годы подвергается воздействию дождя, снега и ветра. Словом, «Севастопольская газета» занялась поиском ведомства, которое могло бы дать пояснения, для чего, почему и безопасно ли.

О непонятном сооружении на крыше редакция поинтересовалась у департамента архитектуры и градостроительства. В мае этот департамент объявил о намерении расцветить город «активной рекламой» с помощью огромных электронных экранов. Металлический параллелепипед на крыше как раз и мог оказаться каркасом для такого экрана.

Однако в департаменте решительно открестились и от каркаса, и от жилого комплекса на ул.Крейзера. В ответе говорится, что никакое «решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика в отношении объектов, расположенных на вышеуказанном земельном участке, департаментом, не выдавалось», так как строится комплекс по разрешительной документации, выданной до 18 марта 2014 года.

«Дополнительно сообщаем, что департамент не является правопреемником организации, в распоряжении которой находится (находилась) исходно-разрешительная документация на строительство/ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, выданная в период до 18.03.2014.2», — подстраховались в департаменте архитектуры, отослав за получением интересующей информации в Севгосстройнадзор.

А там напомнили об осуществлении ведомством исключительно государственных надзорных функций, иначе говоря, Госстройнадзор должен надзирать за тем, чтобы стройка велась строго по проекту.

«В случае возникновения в процессе строительства [...] отклонения от параметров объекта капитального строительства, в соответствии с частью 7 статьи 52 ГрК РФ, дальнейшее выполнение работ допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений лицом, являющимся членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования», — напустил тумана в ответе Севгосстройнадзор.

Как всё начиналось

Но в первоначальном проекте никакой конструкции на крыше не было! В редакции отыскался архитектурный журнал «А+С» за март 2006 года, в котором в материале «Проекты Архитектурной мастерской «В.Мухин» рассказывается в том числе и о культурно-развлекательном центре на Крейзера. На иллюстрациях выходящий на пл.Восставших фасад увенчан «местным акцентом» — ротондой, что «соответствует существующей стилевой ткани центрального кольца Севастополя».

Нет металлического параллелепипеда на крыше и в рекламных роликах, при помощи которых застройщик на своем сайте ищет покупателей на квартиры и прочие помещения в ЖК «Центр».

Но стройка на Крейзера — проблемный долгострой и на контроле у прокуратуры. Поэтому третий запрос адресуем туда. В ответ пообещали провести проверку. И вот ее результат: «установлено, что металлическая конструкция на крыше названного объекта находится в ненадлежащем техническом состоянии»!

«По данным обстоятельствам прокуратурой Ленинского района города Севастополя ООО «Северная Пальмира» 16.07.2025 года внесено представление об устранении нарушение, которое находится на рассмотрении. Кроме того, прокуратурой города инициировано проведение Управлением государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя внепланового контрольного (надзорного) мероприятия для оценки соответствия произведенных ООО «Северная Пальмира» работ по установке указанной металлической конструкции требованиям проектной и разрешительной документации, а также градостроительного законодательства», — говорится в ответе прокуратуры.

Будем ждать продолжения.