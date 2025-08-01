Ливни, град и сход селей ожидают в Крыму 3-4 августа

Синоптики прогнозируют на 3-4 августа сильные дожди с грозами и шквалистым ветром, крупный град. Ожидается подъем воды в реках Крыма и сход селей.

«Днем 3 августа и ночью 4 августа в южных, центральных, восточных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. В бассейнах отдельных селевых рек возможны подъемы уровня воды на 0,5-1,5 м и угроза схода селей», — говорится в сообщении о штормовом предупреждении ГУ МЧС России по региону.

Туристам и любителям дикого отдыха с палаткой, на период действия штормового предупреждения, рекомендуют воздержаться от выбранного вида отдыха и перенести его на более благоприятный период.

В акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива также могут возникнуть происшествия: «Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни».