ЛДПР предложила программу развития Севастополя

Свою программу развития города-героя разработала и представила севастопольцам ЛДПР. Презентацию провел координатор городского отделения партии Илья Журавлев. Горожане представленные партией предложения приняли и поддержали.

ЛДПР уверена, Севастополю необходима полноценная комплексная программа развития, учитывающая реальные потребности и ожидания горожан. Поэтому документ стал результатом постоянного диалога с жителями, а также отражением их запросов и инициатив.

Основные направления работы, предлагаемые севастопольцами и ЛДПР:

Здравоохранение

Одной из наиболее острых проблем в Севастополе остаётся нехватка медицинских кадров — по самым скромным подсчётам городу требуется не менее 500 специалистов.

ЛДПР предлагает системный подход к решению этой задачи:

— развитие среднего медицинского образования;

— закрепление выпускников в регионе;

— обеспечение жильём и достойными условиями труда;

— устранение дисбаланса в оплате труда между столицей и регионами.

Эти шаги позволят снизить дефицит специалистов и обеспечить устойчивое развитие медицинской системы города.

Поддержка участников СВО и их семей

ЛДПР разработала и внедрила в Севастополе комплекс мер поддержки участников СВО:

— психологическая помощь;

— создание кадрового резерва и новых рабочих мест;

— адаптация участников СВО к мирной жизни;

— создание городского центра поддержки СВО и молодежных проектов.

Ведется системная поддержка ветеранов на всех уровнях.

Развитие молодежного спорта

При поддержке ЛДПР в Севастополе активно развиваются такие направления, как:

— мини-футбол;

— бокс;

— борьба;

— регби.

Партия убеждена, что спорт должен стать неотъемлемой частью жизни подрастающего поколения.

Патриотическое воспитание

ЛДПР придает особое значение совместной работе с ветеранами. Это неформальный диалог поколений и важнейшая часть нравственного воспитания молодёжи. Патриотизм и уважение к истории — основа прочного гражданского общества.

«Благодаря активнности ЛДПР в Севастополе сделано много важных преобразований по повышению качества жизни людей. В тесном диалоге с севастопольцами партия продолжает работать на благо любимого города: мы разрабатываем социально значимые законы, запускаем патриотические проекты, работаем с молодежью, реализуем экологические программы, тесно взаимодействуем с предпринимателями — одним словом, активно участвуем в развитии и преобразовании социально-экономической жизни нашего города», — отметил И.Журавлев.

По словам парламентария, представленная программа ЛДПР — это реальные шаги и законотворческие инициативы, направленные на эффективное развитие Севастополя. «Всё, что в ней заложено, — это прямое отражение диалога с жителями и пути решения их насущных потребностей», — заявил И.Журавлев.

Политолог Константин Листратов считает, что ЛДПР в Севастополе в очередной раз доказала свой статус активного участника системы регионального госуправления.

«Стратегия развития Севастополя, разработанная депутатом Журавлевым, сформирована исходя из реальных мнений граждан по наиболее важным социальным вопросам, — отметил эксперт. — Поэтому, если региональные власти поддержат инициативы ЛДПР, а в этом я не сомневаюсь, то реализация этой стратегии позволит повысить качество жизни людей».

Напомним, население Севастополя по данным Крымстата на начало 2025 года составляет 558 тысяч человек. При этом количество туристов, приезжающих в наш город в течение года, превышает 1,8 млн человек. Особый статус и уникальное географическое положение Севастополя требует повышенного внимания при планировании развития города и ответственного подхода с учетом мнений всех заинтересованных сторон.