ЛДПР предложила программу развития Севастополя
Свою программу развития города-героя разработала и представила севастопольцам ЛДПР. Презентацию провел координатор городского отделения партии Илья Журавлев. Горожане представленные партией предложения приняли и поддержали.
ЛДПР уверена, Севастополю необходима полноценная комплексная программа развития, учитывающая реальные потребности и ожидания горожан. Поэтому документ стал результатом постоянного диалога с жителями, а также отражением их запросов и инициатив.
Основные направления работы, предлагаемые севастопольцами и ЛДПР:
Здравоохранение
Одной из наиболее острых проблем в Севастополе остаётся нехватка медицинских кадров — по самым скромным подсчётам городу требуется не менее 500 специалистов.
ЛДПР предлагает системный подход к решению этой задачи:
— развитие среднего медицинского образования;
— закрепление выпускников в регионе;
— обеспечение жильём и достойными условиями труда;
— устранение дисбаланса в оплате труда между столицей и регионами.
Эти шаги позволят снизить дефицит специалистов и обеспечить устойчивое развитие медицинской системы города.
Поддержка участников СВО и их семей
ЛДПР разработала и внедрила в Севастополе комплекс мер поддержки участников СВО:
— психологическая помощь;
— создание кадрового резерва и новых рабочих мест;
— адаптация участников СВО к мирной жизни;
— создание городского центра поддержки СВО и молодежных проектов.
Ведется системная поддержка ветеранов на всех уровнях.
Развитие молодежного спорта
При поддержке ЛДПР в Севастополе активно развиваются такие направления, как:
— мини-футбол;
— бокс;
— борьба;
— регби.
Партия убеждена, что спорт должен стать неотъемлемой частью жизни подрастающего поколения.
Патриотическое воспитание
ЛДПР придает особое значение совместной работе с ветеранами. Это неформальный диалог поколений и важнейшая часть нравственного воспитания молодёжи. Патриотизм и уважение к истории — основа прочного гражданского общества.
«Благодаря активнности ЛДПР в Севастополе сделано много важных преобразований по повышению качества жизни людей. В тесном диалоге с севастопольцами партия продолжает работать на благо любимого города: мы разрабатываем социально значимые законы, запускаем патриотические проекты, работаем с молодежью, реализуем экологические программы, тесно взаимодействуем с предпринимателями — одним словом, активно участвуем в развитии и преобразовании социально-экономической жизни нашего города», — отметил И.Журавлев.
По словам парламентария, представленная программа ЛДПР — это реальные шаги и законотворческие инициативы, направленные на эффективное развитие Севастополя. «Всё, что в ней заложено, — это прямое отражение диалога с жителями и пути решения их насущных потребностей», — заявил И.Журавлев.
Политолог Константин Листратов считает, что ЛДПР в Севастополе в очередной раз доказала свой статус активного участника системы регионального госуправления.
«Стратегия развития Севастополя, разработанная депутатом Журавлевым, сформирована исходя из реальных мнений граждан по наиболее важным социальным вопросам, — отметил эксперт. — Поэтому, если региональные власти поддержат инициативы ЛДПР, а в этом я не сомневаюсь, то реализация этой стратегии позволит повысить качество жизни людей».
Напомним, население Севастополя по данным Крымстата на начало 2025 года составляет 558 тысяч человек. При этом количество туристов, приезжающих в наш город в течение года, превышает 1,8 млн человек. Особый статус и уникальное географическое положение Севастополя требует повышенного внимания при планировании развития города и ответственного подхода с учетом мнений всех заинтересованных сторон.