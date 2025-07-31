Птицу на мясо успешно выращивают в Терновке

Как сообщили в пресс-службе правительства Севастополя, департамент сельского хозяйства и потребительского рынка ежегодно предоставляет фермерам, занимающимся выращиванием и производством мяса птицы на убой, возможность подать документы на возмещение части затрат на корма, ветеринарные услуги, электроэнергии, горюче-смазочные материалы и оплату труда работников.

Успешный пример эффективного освоения средств господдержки — хозяйство предпринимателя Сергея Маркова в селе Терновка.

Производственные площадки хозяйства позволяют единовременно выращивать до двух тысяч голов бройлеров и тысячу голов уток. Короткий цикл откорма дает возможность реализовывать 6-7 циклов в год с учетом санитарного разрыва.

За три года хозяйство увеличило объемы производства с 13 тонн мяса птицы в 2023 году до 24 тонн в 2024-м. По итогам первого полугодия 2025 года произведено уже 11,5 тонн. В планах у С.Маркова — строительство еще одного цеха по выращиванию птицы. Предприниматель к концу 2025 года планирует довести объем производства до 26 т.

За три года предприятием получено порядка пяти миллионов рублей господдержки на закупку качественных кормов, ветеринарные препараты, обслуживание оборудования и поддержание микроклимата в птичниках.

По словам С.Маркова, в его хозяйстве внедрены круглогодичные сбалансированные рационы с использованием активных биологических добавок. Высококачественный корм обеспечивает оптимальное питание и здоровый рост птицы.

Важным элементом успеха является создание комфортного микроклимата в птичниках. Птицу выращивают в клетках с полным контролем температуры, влажности и вентиляции. Отсутствие запаха аммиака и качественные корма позволяют получить почти «домашнее» мясо.

Всю продукцию С.Марков реализует в Севастополе через 20 торговых точек ООО «Мясоперерабатывающее предприятие «ЭКОПИК».