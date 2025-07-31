Пожар в районе железнодорожной станции «Инкерман-2» ликвидирован

Сообщение о пожаре в районе железнодорожной станции «Инкерман-2» поступило в 11.54. К месту прибыли пожарные расчеты МЧС России и Черноморского флота. Подвоз воды обеспечил Севавтодор. Для организации бесперебойного тушения на станцию прибыл пожарный поезд Крымской железной дороги. Состав обеспечил подвоз более 120 тонн воды.

«В тушении огня участвовали 48 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 29 специалистов и 9 автомобилей», — сообщил Дмитрий Шилов, заместитель начальника 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Севастополю. Распространения огня на строения удалось избежать, пострадавших и погибших нет.

В 22.21 пожар полностью ликвидирован.