Поручено разобраться и доложить

Глава Следственного комитета поручил представить доклад по обращению многодетной семьи из Севастополя о мошеннических действиях с ее жильем.

В соцсетях размещено обращение членов многодетной семьи с просьбой о помощи к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Сообщается, что семья, вероятно, стала жертвой мошенников и в 2014 году была лишилась положенного им по наследству от покойной матери жилья. По данному факту проводится доследственная проверка по статье «мошенничество».

Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю представить доклад по доводам обращения и о ходе проведения проверки.