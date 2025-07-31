Подруга брата позарилась на шубу и золото

Полицейские задержали 16-летнюю жительницу Севастополя, которая не смогла устоять перед чужими вещами.

История началась с драмы: после ссоры 22-летняя девушка ушла от молодого человека, оставив часть своих вещей в его квартире. В гости к парню пришел брат с 16-летней подругой. Она не удержалась и прихватила с собой золотые сережки, цепочку, шубу и несколько пар обуви на общую сумму более 67 тысяч рублей.

Обновками она похвасталась в социальной сети. Фотографии попались на глаза хозяйке украденных туфель.

Оперативники ОМВД России по Гагаринскому району быстро вышли на след подозреваемой. Украшения она успела сбыть, а остальные вещи вернут законной владелице.

Юной особе теперь предстоит отвечать перед законом. Ей грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.