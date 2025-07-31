Контролировали фермерскую продукцию на рынке «Чайка»

На этот раз фермерскую продукцию на рынке «Чайка» проверяли представители департамента сельского хозяйства под камеры городских СМИ. Героями репортажей стали продавцы мясной, рыбной и молочной продукции.

Первое, что спрашивали проверяющие, — заключение-сертификат ветеринарной службы о прохождении ежедневной ветэкспертизы. Документ выдает ветлаборатория ежедневно, ветврач с семи утра до примерно девяти должен обойти места торговли.

К моменту проведения контроля на всех торговых точках такие заключения-сертификаты уже были. Разве что не вывешены, как предписано, на информационной доске в Уголке покупателя. В департаменте этот факт объяснили человеческим фактором: мол, забывают.

После очередного напоминания работники прилавка сразу же поспешили разместить сертификаты на стенде, пообещав делать это теперь каждое утро.

По словам заместителя директора департамента Ксении Казанджиевой, в летний период усилен контроль за качеством продукции.

— В Севастополе организованы 13 розничных рынков и примерно 149 площадок ярмарочной торговли. Ежедневно на ярмарочных площадках, в том числе на рынках, ярмарочная служба проводит контрольные мероприятия и выдает заключения на соответствие санитарным нормам. На ярмарке «Центральная» (рынок «Чайка») сегодня занято примерно 660 мест (при общем их количестве 750) под реализацию продуктовых и непродуктовых товаров, — пояснила К.Казанджиева.

Из других документов контроля, как правило, нужны подтверждения формы собственности: индивидуальное предпринимательство или крестьянско-фермерское хозяйство.

— Мы также проверяем разрешения от организаторов на участие в ярмарке, — продолжила К.Казанджиева.

Все требуемые документы проверяющим показали в павильонах, торгующих мясом, молочной продукцией и рыбой.

По информации чиновницы, случаев, когда сертификаты-разрешения не были выданы, практически не бывают. Ветеринарная служба имеет мобильную машину для проведения ветеринарного контроля. Кроме того, на рынках действуют стационарные ветеринарные лаборатории.

В ветлаборатории, расположенной неподалеку от входа на территорию рынка, государственный ветеринарный врач Светлана Штукатурова как раз в этот момент занималась исследованием сырого молока. Начинает с органолептических показателей: цвет, запах, вкус, консистенция, чистота и кислотность.

— С помощью анализатора сырого молока «Клевер-2М» мы исследуем продукт на жир, белок, плотность, сухой остаток и добавленную воду, — рассказала С.Штукатурова, продемонстрировав весь процесс.

По ее словам, жирность на выходе может разнится в зависимости от сезона. Летом она будет выше в связи с использованием натуральных кормов. Бывает, даже до 4,8%.

На основании проведенных исследований на молоко был выдан сертификат.

Ветврач рассказала, что вся продукция поступает в их лабораторию с ветеринарными сопроводительными документами. Это означает, что источник полученного молока — корова исследована, ее кровь отобрана и отправлена в лабораторию, где по результатам анализов исключены бруцеллез и мастит.

Каждый покупатель может поинтересоваться наличием ветеринарного сертификата, в качестве документального доказательства безопасности приобретаемой продукции.