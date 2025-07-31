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Контролировали фермерскую продукцию на рынке «Чайка»

Щербакова Евгения

На этот раз фермерскую продукцию на рынке «Чайка» проверяли представители департамента сельского хозяйства под камеры городских СМИ. Героями репортажей стали продавцы мясной, рыбной и молочной продукции.

Первое, что спрашивали проверяющие, — заключение-сертификат ветеринарной службы о прохождении ежедневной ветэкспертизы. Документ выдает ветлаборатория ежедневно, ветврач с семи утра до примерно девяти должен обойти места торговли.

К моменту проведения контроля на всех торговых точках такие заключения-сертификаты уже были. Разве что не вывешены, как предписано, на информационной доске в Уголке покупателя. В департаменте этот факт объяснили человеческим фактором: мол, забывают.

После очередного напоминания работники прилавка сразу же поспешили разместить сертификаты на стенде, пообещав делать это теперь каждое утро.

По словам заместителя директора департамента Ксении Казанджиевой, в летний период усилен контроль за качеством продукции.

— В Севастополе организованы 13 розничных рынков и примерно 149 площадок ярмарочной торговли. Ежедневно на ярмарочных площадках, в том числе на рынках, ярмарочная служба проводит контрольные мероприятия и выдает заключения на соответствие санитарным нормам. На ярмарке «Центральная» (рынок «Чайка») сегодня занято примерно 660 мест (при общем их количестве 750) под реализацию продуктовых и непродуктовых товаров, — пояснила К.Казанджиева.

Из других документов контроля, как правило, нужны подтверждения формы собственности: индивидуальное предпринимательство или крестьянско-фермерское хозяйство.

— Мы также проверяем разрешения от организаторов на участие в ярмарке, — продолжила К.Казанджиева.

Все требуемые документы проверяющим показали в павильонах, торгующих мясом, молочной продукцией и рыбой.

По информации чиновницы, случаев, когда сертификаты-разрешения не были выданы, практически не бывают. Ветеринарная служба имеет мобильную машину для проведения ветеринарного контроля. Кроме того, на рынках действуют стационарные ветеринарные лаборатории.

В ветлаборатории, расположенной неподалеку от входа на территорию рынка, государственный ветеринарный врач Светлана Штукатурова как раз в этот момент занималась исследованием сырого молока. Начинает с органолептических показателей: цвет, запах, вкус, консистенция, чистота и кислотность.

— С помощью анализатора сырого молока «Клевер-2М» мы исследуем продукт на жир, белок, плотность, сухой остаток и добавленную воду, — рассказала С.Штукатурова, продемонстрировав весь процесс.

По ее словам, жирность на выходе может разнится в зависимости от сезона. Летом она будет выше в связи с использованием натуральных кормов. Бывает, даже до 4,8%.

На основании проведенных исследований на молоко был выдан сертификат.

Ветврач рассказала, что вся продукция поступает в их лабораторию с ветеринарными сопроводительными документами. Это означает, что источник полученного молока — корова исследована, ее кровь отобрана и отправлена в лабораторию, где по результатам анализов исключены бруцеллез и мастит.

Каждый покупатель может поинтересоваться наличием ветеринарного сертификата, в качестве документального доказательства безопасности приобретаемой продукции.