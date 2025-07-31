Каток сдадут в этом году, а Исторический бульвар — через два

Крытый каток с искусственным льдом на ул.Генерала Мельника готов на 75%. Открыть его планируют к Новому году. Уже завершен монтаж основных строительных конструкций и металлоконструкций ферм, идут отделочные работы.

Каток строят с 2020 года и должны были сдать в 2022-м.

На мемориальном комплексе памятников обороны города 1854-1855 гг. «Исторический бульвар» завершена реконструкция четырех зданий: музея Ивана Папанина, туристического информационного центра, склада сувенирной продукции и корпуса музея Рубо-Тотлебена. Отреставрированы все памятники. В настоящее время готовится распоряжение Правительства России об определении единого поставщика для выполнения работ по благоустройству территории. Подготовительные работы начнутся в сентябре.

«Для Севастополя это важнейший объект, открытия которого, знаю, все очень ждут. Заказчик у этого федерального объекта — ППК «Единый заказчик в сфере строительства», но я вел плотную работу с федеральными органами власти для ускорения решения вопросов с финансированием, чтобы начать работы в этом году. Кроме этого, чтобы ускорить возобновление работ, мы сами перепроектировали проект благоустройства бульвара. Проект, конечно, еще пройдет экспертизу и архитектурный совет, но главное — начало положено. Уже в сентябре приступим к подготовительным работам», — написал в соцсетях после посещения объекта губернатор Михаил Развожаев.

Исторический бульвар ремонтируют с 2018 года.

Третьим объектом, который посетил в Севастополе А.Хусаинов стал корпус СевГУ в Голландии. Это объект культурного наследия регионального значения. Здание ведет свою историю с 1915 года. За годы работы военного училища было выпущено более 16 тысяч высококлассных специалистов для атомного подводного флота. С 1996 года в этом здании размещен Институт ядерной энергии и промышленности СевГУ.

В рамках госпрограммы запланированы восстановительные работы в несколько этапов: реконструкция самого здания, в том числе инженерных сетей; благоустройство территории; строительство котельной, реконструкция здания столовой. Эти работы будут идти до 2030 года.