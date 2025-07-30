Жителей Инкермана предупредили об уголовной ответственности за дроперство

В отделении полиции Инкермана сотрудники ОМВД России по Балаклавскому району провели встречу с гражданами, состоящими на профилактическом учете.

Участникам встречи подробно рассказали, какие серьезные последствия ждут тех, кто решит участвовать в мошеннических схемах.

Важной частью беседы стало обсуждение изменений в законодательстве. С 24 июля 2025 года вступил в силу Федеральный закон №176, ужесточающий наказание по статье 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. Теперь к уголовной ответственности могут привлекаться «дроперы» — люди, которые за вознаграждение предоставляют свои банковские карты или счета для незаконных операций.

Полицейские предупредили, что передача своей карты третьим лицам, совершение финансовых операций по указанию мошенников или использование чужих платежных средств теперь грозит реальным тюремным сроком — до шести лет лишения свободы. Для тех, кто уже имеет судимость, повторное преступление может обернуться еще более строгим наказанием и дополнительными ограничениями после освобождения.

Каждому участнику профилактической беседы вручили памятку с информацией о новых видах мошенничества и предупреждением об ответственности за соучастие в преступлениях, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.