Запрет на посещение леса продлили до 20 августа
В Севастополе продолжает действовать особый противопожарный режим, сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии.
Основные ограничения:
— запрещено посещение лесов зоны Севастопольского лесничества;
— закрыта Большая севастопольская тропа, кроме участка от Балаклавы до урочища Аязьма;
— запрещен въезд в лес любого транспорта.
Патрулирование лесов ведется совместными группами МЧС, МВД, «Отряда Севастополь» и казаков Окружного казачьего общества. Нарушителей противопожарного режима привлекают к административной ответственности.
Разрешенные места для отдыха: Торопова дача, Аязьма, Турецкая поляна, Алсу, Сухая речка, пляжи «Золотой», «Серебряный» и «Дельфин».