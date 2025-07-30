Запрет на посещение леса продлили до 20 августа

В Севастополе продолжает действовать особый противопожарный режим, сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии.

Основные ограничения:

— запрещено посещение лесов зоны Севастопольского лесничества;

— закрыта Большая севастопольская тропа, кроме участка от Балаклавы до урочища Аязьма;

— запрещен въезд в лес любого транспорта.

Патрулирование лесов ведется совместными группами МЧС, МВД, «Отряда Севастополь» и казаков Окружного казачьего общества. Нарушителей противопожарного режима привлекают к административной ответственности.

Разрешенные места для отдыха: Торопова дача, Аязьма, Турецкая поляна, Алсу, Сухая речка, пляжи «Золотой», «Серебряный» и «Дельфин».