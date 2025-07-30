В фонтане в Комсомольском парке установили современный фильтр

Да и простоял он около десяти лет. Зато новый, отечественного производства, выполнен из нержавеющей стали и соответствует всем характеристикам, необходимым для работы, и даже чуть больше. Об это рассказал представитель компании подрядчика «Зеленый проект» Александр Велиготский.

— Сегодня мы меняем фильтр для всасывающего приямка, поскольку в парковой зоне очень много листвы, и старый фильтр при попадании листвы в чашу в недостаточном количестве пропускает воду и препятствует нормальной работе насоса. Поэтому в рамках контракта заказчиком было было принято решение установить более совершенный фильтр, — пояснил А.Велиготский.

Установку фильтра совместили с внерегламентной капитальной очисткой чаши фонтана, уже третьей в этом сезоне.

Архитектурный объект

Дело в том, что фонтан в Комсомольском парке относится к архитектурным объектам, имея назначение не только охлаждать воздух, но чисто эстетическое.

Кроме того, эксплуатация этого фонтана связана с целым рядом проблем. Например, из-за того, что основные посетители парка дети. В отличие от фонтана на пл.Ушакова или в сквере им.60-летия СССР, купание здесь не предусмотрено, что нередко приходится разъяснять родителям купальщиков.

В воду обязательно добавляют реагенты для снижения кислотности воды, препятствующие образованию водорослей, а также средства дезинфекции. Если вода становится мутной в фонтан к тому же добавляют коагулянты.

А.Велиготский также рассказал, что сейчас ООО «Зеленый проект» обслуживает в Севастополе 29 фонтанов, включая те, что находятся в Балаклаве и Каче. На каждом ежедневно проводится уборка поверхностного мусора, очистка фильтров и префильтров, отслеживается работа автоматики, системы дозации химреагентов, вспомогательных агрегатов, в том числе по вентиляции технологических помещений. Также раз в месяц, а в случае необходимости, чаще, выполняется капитальная уборка чаши фонтана, со сливом воды, уборкой и мойкой под давлением.

«Счастливое детство»

Фонтан в Комсомольском парке изначально был назван «Счастливое детство», о чем теперь не все помнят. Его соорудили в 50-е годы прошлого века, он был достопримечательностью парка, как и фигурка маленького Володи Ульянова, на главной аллее. Со временем фонтан обветшал, а в 90-е совсем сломался. В результате его передали в аренду предпринимателям, которые раскрасили скульптуры детей в центре и рыбок по краям чаши и устроили в неработающем фонтане аттракцион: воду подкрасили медным купоросом, запустили дискоботы, за катание на которых брали деньги.

Фонтан отремонтировали и вернули городу в августе 2011 года.

Стоит заметить, что при создании фонтан был белоснежным: он не был облицован серым гранитом. Теперь и чаша выложена голубым кафелем, а рыбки по периметру выкрашены в жуткий золотой цвет.