Солдатики не по-детски

Да, да, это самые настоящие игрушечные солдатики, иначе сказать, миниатюрные фигурки, изображающие воинов различных эпох и армий: от Древнего мира до современности. Правда, в такие солдатики играют люди взрослые, чаще всего те, кому за 40. Это такое увлечение: водить в атаки целые игрушечные армии, устраивать маневры, щеголять на военных парадах.

Именно для таких полководцев изготавливает солдатиков севастополец Максим Воронин, который сразу уточняет, что на самом деле то, чем он занимается, называется военно-исторической миниатюрой.

— Я — скульптор, леплю модели, из которых потом изготавливают солдатиков в разных масштабах: от трех до восьми сантиметров, — рассказывает мастер.

Всё началось с его детского увлечения лепкой и интереса к пластилиновым войнам — тогда они были популярны среди мальчишек. Сначала лепил солдатиков для игры, затем появился художественный интерес, впоследствии ставший делом жизни. С 2000-го начал этим зарабатывать, а через шесть лет стал работать с крупным зарубежным производителем.

Не так давно в Севастополе вместе с Олегом Дербасовым М.Воронин создал студию «Аванпост» и реализует собственный проект по производству игровой и художественной миниатюры.

Лепить и изучать

Художественный талант и навыки — лишь часть того, что требуется скульптору такого профиля. В каждом новом случае нужно в нюансах изучать униформу, оружие и снаряжение разных эпох.

— У самураев очень специфическая одежда и доспехи, не похожие ни на какие другие. Для человека, не понимающего, как это устроено, лепить такое сложно. Сначала надо изучить литературу, желательно пощупать или хотя бы связаться с людьми, которые на себе это носят. Воспроизвести только по картинкам не получится. Впрочем, это касается любой эпохи, — считает М.Воронин.

В 16 лет он заинтересовался исторической реконструкцией, точнее, эпохой наполеоновских войн. До сих пор время от времени надевает французскую униформу, хорошо зная и понимая, как все устроено.

— Многие скульпторы боятся эту эпоху. Из-за непонимания, и еще потому, что есть много нюансов по ношению снаряжения, покрою униформы, который порой абсолютно непривычен современному человеку. Сегодняшний портной не сможет пошить историческую форму, если нет полного раскроя, а смысл некоторых деталей порой и предположить невозможно, — продолжил рассказ М.Воронин.

В качестве примера он приводит кивер с высоким перьевым «султаном», который буквально обвешан кажущимися бесполезными яркими деталями. Но они позволяли идентифицировать подразделение на поле боя.

— В тот период, если вестовой подъезжал к подразделению, должно было быть понятно, кто это, какой полк, батальон, рота. Поэтому использовались яркие цветные детали, — поясняет скульптор.

Наполеонику он называет самым понятным для себя периодом. Рассказывает, что в качестве реконструктора входит в «33-й линейный полк французской пехоты», основная часть которого находится в Москве, а в Севастополе — только секция.

От античности до Первой мировой

Лепить М.Воронину приходилось самые разные эпохи: от античности до войны во Вьетнаме, от Древней Греции и древних германцев до солдат Первой мировой.

Сначала разрабатывается концепция игрового набора, определяется количество фигур.

— Заказчик мне присылает техзадание и информацию по каждой фигуре: как она должна выглядеть, какая одежда, что должна делать. Параллельно к этому присылают книги, фотоматериалы... Могут напрямую связать с человеком, знающим тему, кому можно задать вопросы. Промежуточные этапы работы фотографирую и отсылаю. Корректирую, если что-то не нравится. Сколько на это все нужно времени, сказать невозможно: месяц, два, возможно, больше, — всё зависит от знания темы. Случались такие, о которых даже не слышал.

Ойратская кавалерия

Самой сложной работой из недавних М.Воронин называет игровой набор ойратской кавалерии. Это часть проекта по созданию серии настольных игр, касающихся освоения Сибири. Заказчик этого набора пишет правила для настольной игры (воргейма) по освоению Сибири.

— Дело в том, что, получив заказ, я впервые узнал слово «Ойрат». Пришлось полностью добывать информацию: кто это такие, когда существовали, как выглядели, с кем воевали. До того, как приступить к лепке, каждую фигурку надо было визуализировать в голове. К тому же речь шла о всадниках — с пиками, различными деталями одежды, не говоря уже о лошадях. Еще одна сложность — слишком малый масштаб фигурок — 28 мм, — вспоминает М.Воронин.

Вместо пластилина — эпоксидная смола

Сейчас вместо пластилина используется двухкомпонентный эпоксидный материал, похожий в работе на пластилин. Два его компонента смешиваются, затем смесь «живет» в мягком состоянии минут сорок, постепенно твердея и становясь абсолютно твердой. После полного застывания его шлифуют, сверлят, режут.

— Многие процессы за столько лет у меня уже доведены до автоматизма, и все же просто так сел и сделал получается далеко не всегда. А бывает, что-то приходится переделывать, — делится скульптор.

«Историчка» — дело узкое

В солдатиков, которые делает М.Воронин, играют не дети. Для начала — это дорого. Слепить пластиковую миниатюру — полдела. Для игры каждую фигурку надо покрасить, это делает художник, что тоже недешево.

Самое большое игровое сообщество — в Великобритании. Там средний возраст игроков 60+, и у каждого свои армии. Они собираются в клубах и устраивают турниры и соревнования, иногда длящиеся несколько дней при большом количестве зрителей. Иногда разыгрываются исторические битвы, но с непредсказуемым исходом. А всё потому, что в игре обязательно присутствуют кубики, что определяет рандомность результата. То есть даже используя слепок с реального сражения, в процессе игры всё может пойти иначе, в этом и интерес. Однако большинство игр всё же проводится не по мотивам конкретных сражений, а по эпохам, со своими арм-листами и применением тактики того времени. Молодежь тоже интересуется игрой в солдатики, но чаще в направлении «фэнтези». Хотя...

И Крымская война

— Наш последний проект предназначен для военно-исторического парка «Федюхины высоты». В малом масштабе мы отобразили осаду Севастополя, я впервые слепил 15-миллиметровые фигурки и пушки, которые сейчас используют для интерактивных игр с детьми в рамках Всероссийского проекта «Движение первых». Севастопольским детям интересно рассматривать элементы вооружения, — заметил М.Воронин.

По его словам, сегодня студия «Аванпост» выполняет несколько линеек 28-миллиметровых фигурок разных эпох: есть серия размера 75 мм, недавно появились 60-миллиметровые фигурки. Их можно купить, оставив заявку в группе студии «Аванпост» «Вконтакте», в питерском магазине «Солдатики», в московских интернет-магазинах.

Сам играю

— Но не часто, — признается М.Воронин. Он рассказал, что на улице Маячной есть игровой клуб «Геймбит», где севастопольские геймеры выставляют свою армию 17 века.

А еще аванпостовцы время от времени представляют свои работы на выставках.

— Вот медали с двух таких выставок: «Армия на ладони» и «Рубиновая сфера», — показывает М.Воронин на полки с выставленными там медалями.

И добавляет, что нынешней осенью в Москве «Аванпост» планирует принять участие в конкурсной программе выставки-ярмарки Matrёshka.

— В среде производителей военно-исторической миниатюры награды с выставок очень ценятся! — подытожил скульптор.