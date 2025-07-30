Ситуация с сокращением воды в водохранилищах Крыма может обостриться к октябрю

Сокращение общего суммарного объема воды в водохранилищах полуострова из-за засухи и аномальной жары может в случае отсутствия в ближайшие два месяца осадков усугубиться к октябрю и привести к дефициту питьевой воды, сообщил ТАСС доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им.Вернадского Игорь Вахрушев.

Ранее в Госкомводхозе региона сообщили, что общий суммарный объем воды в водохранилищах Крыма в июле сократился из-за засухи и аномальной жары, однако ситуация не критична. По данным на сайте Крымгидромета, к концу июня общий суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока составил 102,85 млн кубометров, что на 11,48 млн кубометров меньше, чем месяц назад, а также на 54,97 млн кубометров меньше, чем к началу июня 2024 года.

«Ситуацию с объемом запаса воды в водохранилищах Крыма частично спасет отсутствие экстремально высоких температур, которое будет наблюдаться в августе. Плюс сейчас необходимо понимать, что питьевой воды для курортного сезона и для непосредственно жителей Крыма пока в водохранилищах хватает. В сентябре — октябре ситуация с осадками, с притоком воды в водохранилищах, вероятнее всего, изменится в лучшую сторону, но если этого не будет, то у нас возникнет достаточно крупная проблема ориентировочно к октябрю. Мы сейчас находимся на грани, когда еще чуть-чуть, и начались бы проблемы с питьевой водой», — сказал И.Вахрушев.

Он отметил, что проблема с наличием питьевой воды в регионе сейчас остро не стоит, но если аномально высокая температура продержится, например, весь август или до начала сентября, то ситуация обострится. При этом ученый отметил вероятность возникновения в Республике Крым ливней с конца августа по конец осени.

По данным на сайте Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к концу июня недобор осадков способствовал постепенному уменьшению водности в бассейнах всех рек.

Пересохли реки

Из-за сильной засухи перестало наполняться Чернореченское водохранилище, сообщила Крымскому информационному агентству начальник отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Охременко.

«В Чернореченском водохранилище всё очень серьезно: воды осталось всего 34%», — отметила эксперт.

На 1 июля в водохранилище было 25,5 млн куб.м воды, что составляет 39,7% его объема.

Поступление воды в Чернореченское водохранилище прекратилось 26 июля. Водохранилище питается рекой Черная, а также водами реки Узунджа и является крупнейшим источником пресной воды для Севастополя.

«Самый яркий показатель истощения карстовых вод — пересохшая река Черная. Там карстовых вод нет. Верховье реки Альмы пересохло еще в июне, прекратив приток Партизанского водохранилища», — уточнила Н.Охременко.

Экономьте воду

В понедельник, 28 июля, руководитель Бахчисарайского филиала ГУП «Вода Крыма» Андрей Ширяев на аппаратном совещании проинформировал о сложной ситуации с водоснабжением сёл Бахчисарайского района.

В 11 селах полностью или частично пересохли водозаборные источники. Воду туда подвозят автоцистернами. Сотрудники филиала работают без выходных на грани возможностей. Устанавливают накопительные емкости.

«При сложной ситуации, когда некоторым жителям не поступает ни капли воды, те, кто ее получают, расходуют ее не бережно: поливают огороды, моют машины и дворы, набирают бассейны и т.д. Призываю жителей сейчас войти в ситуацию и максимально бережно относиться к водному ресурсу. Сократите пользование до минимально необходимого. Только совместными усилиями мы сможем преодолеть этот сложный период и обеспечить стабильное водоснабжение для всех. Берегите воду — это наш общий ресурс и ответственность!» — обратилась к жителям глава администрации Бахчисарая Анжелика Ястребова.