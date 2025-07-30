Притока воды в Чернореченское водохранилище пока не ожидается

Об этом «Севастопольской газете» сообщила начальник отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Охременко.

По ее словам, 26 июля в 20.00 было зафиксировано пересыхание источника поступления воды в Чернореченское водохранилище, после чего приток воды полностью прекратился. Это произошло из-за отсутствия осадков в течение мая-июня, а также их недостаточности в течение всего зимнего периода.

— Это стало причиной ранней глубокой межени, — прокомментировала ситуацию Н.Охременко.

Она также отметила, что по прогнозам синоптиков в течение ближайшей недели осадков в Севастополе не ожидается. На полуострове сейчас очень сухой воздух.

Сегодня на полуостров зашел холодный фронт, это означает вероятность выпадения осадков с 3 на 4 августа в восточных районах Крыма. Но они не способны всерьез повлиять на сложившуюся ситуацию.

Справка

Период, когда уровень воды в реке минимален, носит название межень.