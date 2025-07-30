Из Москвы экзотические растения передадут в Донецк и Крым

Порядка пяти тысяч растений, представленных на столичном фестивале «Сады и цветы», передадут в Донецкий и Никитский ботанические сады, сообщили ТАСС в пресс-службе цикла фестивалей «Московские сезоны».

«По окончании теплого сезона московский фестиваль «Сады и цветы» дарит новую жизнь тысячам растений, которые украшали улицы и парки столицы. Порядка пяти тысяч южных растений — от величественных деревьев до изящных лиан и экзотических пальм — отправятся в два выдающихся ботанических сада: Донецкий и Никитский, расположенный в Крыму», — говорится в сообщении.

Будут переданы 479 деревьев, включая кедры, сосны и вишни; 3315 кустарников; 380 лиан; 672 многолетника; 130 пальм и семь папоротников.

«Среди растений фестиваля «Сады и цветы» в этом году — настоящие жемчужины ботаники: брахихитон наскальный, известный как «бутылочное дерево», банан Энсета Maurelli. экзотическая лагерстремия индийская, величественный кедр ливанский и японский цитрус цитрофортунелла Кумкват. Передача растений — это не просто пересадка, а сохранение биоразнообразия и поддержка живой природы. Растения получают «вторую жизнь» в научных коллекциях, где ученые изучат их адаптацию к новым условиям и помогут сохранить уникальные виды для будущих поколений», — заключили в пресс-службе.

C 2017 года фестиваль «Сады и цветы» объединяет ландшафтный дизайн, экологическое просвещение и научные инициативы, пополняя коллекции ведущих научных учреждений — Ботанического сада МГУ, Главный ботанический сад имени Н.В.Цицина РАН и Московского зоопарка.