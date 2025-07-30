Хотят снять кондиционеры с фасадов исторических зданий

Власти Севастополя хотят разработать программу, цель которой — привести в порядок дома на центральном городском кольце. Для этого поручено проработать вопрос подхода к капитальному ремонту объектов культурного наследия (ОКН).

Сейчас перенос кондиционеров с фасадной части таких исторических домов не финансируется Фондом капремонта и возложен на жильцов. Но не у всех есть для этого финансовая возможность.

— Обсуждали возможность выйти с законодательной инициативой, чтобы в ОКН разрешить при ремонте тратить деньги фонда на вот эти виды, а уже потом, если кто-то нарушил, перепланировал после проведения государственного ремонта однократного, это уже все за счет нарушителей, штрафы и так далее, — сообщил на аппаратном совещании в городском правительстве 29 июля губернатор Михаил Развожаев. Он поручил подготовить соответствующую инициативу в Минстрой.

— Поэтому такую инициативу подготовьте: в Минстрой направим. А дальше посмотрим, либо Минстрой сам дальше над этой историей поработает, либо, если нужно, через наших представителей в Госдуме попробуем эту инициативу сформулировать, — поручил М.Развожаев.