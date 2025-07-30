Дал взятку за получение оборонного госзаказа

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю вместе с департаментом безопасности ООО «Объединенной судостроительной корпорации» раскрыли схему хищения денежных средств в особо крупном размере, реализованную на одном из ведущих судостроительных предприятий полуострова.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что бывший генеральный директор АО «Судостроительный завод «Море» через посредника — начальника финансово-экономического отдела передал старшему офицеру отдела военно-технического сопровождения строительства кораблей и судов Управления (кораблестроения) Главного командования ВМФ РФ (Санкт-Петербург) взятку в полтора миллиона рублей за содействие в подписании госконтракта.

В отношении бывшего генерального директора завода «Море», организовавшего хищение аванса по государственному оборонному заказу, Военным следственным управлением СК России по Черноморскому флоту возбуждено и расследовано уголовное дело. В июне 2025 года приговором Феодосийского городского суда он признан виновным по статье по статье «присвоение или растрата в особо крупном размере» и приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

Материалы уголовного дела о получении взятки офицером Главного командования ВМФ РФ направлены в Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд.

Вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении посредника — начальника финансово-экономического отдела феодосийского завода решается.