Железная дорога в Крым перевыполняет план

— Поскольку продолжается сезон отпусков, хотел бы спросить о работе в крымском направлении. Насколько всё ритмично работает, в том числе по пассажиропотоку в Крым? — спросил М.Мишустин.

— С учетом вводимых ограничений по пляжам Краснодарского края, конечно, большинство туристов переориентировало свой отдых именно на Крымский полуостров. В летний сезон у нас в Крым назначена 21 пара пассажирских поездов, из которых 11 сезонных —сформированный «Гранд Сервис Экспресс». Эти поезда у нас объединяют практически 46 регионов страны, — доложил А.Сахаров.

По его словам, за полгода предложено мест в этих поездах на 2,7% больше, чем в прошлом году. И перевезено уже более 1,8 миллиона пассажиров, что на 4,3% также выше уровня прошлого года. В летний период впервые назначены новые поезда до Симферополя из Санкт-Петербурга, Таганрога, Владикавказа. Начал курсировать второй двухэтажный поезд из Москвы.

Далее А.Сахаров перешел к рассказу о работе «Крымской железной дороги»:

— Наш подвед в прошлом году отметил свой первый юбилей. Ровно 10 лет крымские железные дороги являются частью российской транспортной системы. И в свой юбилейный год наши коллеги-железнодорожники смогли перевыполнить плановые показатели. Грузоперевозки выполнены в объеме 5,1 млн т, что на 10% выше плана. А пассажирские превысили план на 20%, в общей сложности почти 11 миллионов пассажиров перевезено на полуострове, из которых 6,7 — как раз в пригородном сообщении внутри субъекта. За шесть месяцев 2025 года и по грузовым, и по пассажирским перевозкам удалось показать положительную динамику к уровню прошлого года. Соответственно, на 3% по грузовым и на 2,7% по пассажирским перевозкам.

В мае 2023 года еще один подвед у нас создан — это «Железные дороги Новороссии». Уже с 1 января 2024 года в полном объеме они заработали в федеральном статусе[...] Темпы в текущем году также динамичные. По грузовым перевозкам это +33%, по пассажирским +18%. Здесь из знаковых событий хотел бы, конечно, отметить окончание строительства участка Карбидный – Кичиксу летом прошлого года, который позволил осуществить транзит со станций российской железной дороги на Крымский полуостров по сухому маршруту, без использования Крымского моста. И за полный год мы перевезли более 2 млн т грузов в этом направлении. А весной этого года уже контейнерные поезда со станции «РЖД» пошли в порты Севастополя.

— Надо делать всё необходимое, чтобы мобильность наших граждан была обеспечена. И конечно, здесь надо внимательно следить в том числе за нашими новыми регионами, за южным направлением, — отметил М.Мишустин.