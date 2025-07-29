Выдали 300 резидентских пропусков в Балаклаву

Об этом 29 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил и.о.заместителя губернатора Павел Иено.

— На выходных организовали работу на площади 1 Мая. Запустили дополнительный шаттл, который ходит с перехватывающей парковки на улице Строителей, организовали выдачу пропусков. На сегодня уже выдали 300 пропусков людям, которые проживают в Балаклаве, — доложил П.Иено.

Он также отчитался об организации приоритетного движения общественного транспорта, о дополнительных дорожных рабочих, которые регулируют реверсивное движение. Каждый день, по его словам, в районе площади 1 мая работает инспектор департамента вместе с эвакуаторами.

На этой неделе должны закончить работы на площади 1 Мая. Мы там наведем порядок: ночью положим асфальт и увеличится количество парковочных мест, добавил замгубернатора.

— Вы подрядчика как-то там к культуре призовите, пусть влажную уборку делает почаще, — отреагировал на доклад глава города.

Напомним, что с 25 июля проезд на личном автомобиле на площадь 1 Мая разрешен только для жителей центра Балаклавы, сотрудников сферы услуг и владельцев маломерных судов. Резидентские пропуска можно получить в офисе ПАО «Мостотрест» по адресу улица Новикова, 1.

Запрет заезда в центр Балаклавы связан с прокладкой канализационного коллектора, из-за чего все ведущие туда улицы перекопаны.