В учреждения СПО уже подано 7900 заявлений

На 29 июля количество поданных заявлений в севастопольские колледжи и техникумы составляет 7904, 349 из них — от детей участников СВО по федеральной и региональной квоте.

Такие цифры сообщил на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента образования Максим Кривонос.

Он рассказал, что в этом году система среднего профессионального образования (СПО) в Севастополе представлена 12 учреждениями, из которых семь колледжей находятся в ведении городского департамента образования, один — департамента здравоохранения, четыре — федеральных ведомств. В общее числе включены два новых учреждений СПО — Севастопольский филиал Российского экономического университета им.Плеханова (получена лицензия) и СПО при Академии хореографии. Всего бюджетных мест предусмотрено 2088, в том числе 233 — региональная квота для членов семей участников СВО.

Подавать заявление на поступление можно тремя способами: через портал Госуслуг, лично при посещении колледжа или почтовым отправлением. Заявления принимают до 15 августа на специальностях, где не предусмотрены вступительные экзамены, и до 10 августа, где предусмотрены. На специальности, где остаются бюджетные места, приемная кампания продлевается до момента завершения зачисления на эти места.

Сейчас 23% заявлений подано через Госуслуги, основная же доля приходится на личную подачу,

Наиболее популярные профессии и специальности в этом году: информационные технологии и отраслевой дизайн (восемь человек на место), архитектура, техническое обслуживание, ремонт автотранспортных средств, туризм и гостеприимство, компьютерные системы и комплексы, прикладная геодезия, сетевое системное администрирование (шесть человек на одно место).

Средний балл аттестата вы прошлом году был — 4,3, в этом по ряду специальностей (например, архитектура) уже составляет 4,9-5,0.