В МФЦ можно сдать севшие батарейки
В восьми из 15 отделениях ГАУ «Цифровой Севастополь – МФЦ в Севастополе» установлены контейнеры для утилизации использованных батареек в рамках экологического проекта «Батарейка добра».
Адреса отделений МФЦ, в которых установлены контейнеры для сбора:
— ул.Вокзальная, 10;
— пр.Генерала Острякова, 15;
— ул.Павла Корчагина, 34;
— ул.Горпищенко, 44;
— пр.Героев Сталинграда, 64;
— Северная сторона, ул.Леваневского, 24;
— Инкерман, ул.Умрихина, 1;
— Балаклава, ул.Новикова, 4.
За полтора года МФЦ собрали и передали на утилизацию около 600 кг батареек.