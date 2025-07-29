В МФЦ можно сдать севшие батарейки

В восьми из 15 отделениях ГАУ «Цифровой Севастополь – МФЦ в Севастополе» установлены контейнеры для утилизации использованных батареек в рамках экологического проекта «Батарейка добра».

Адреса отделений МФЦ, в которых установлены контейнеры для сбора:

— ул.Вокзальная, 10;

— пр.Генерала Острякова, 15;

— ул.Павла Корчагина, 34;

— ул.Горпищенко, 44;

— пр.Героев Сталинграда, 64;

— Северная сторона, ул.Леваневского, 24;

— Инкерман, ул.Умрихина, 1;

— Балаклава, ул.Новикова, 4.

За полтора года МФЦ собрали и передали на утилизацию около 600 кг батареек.