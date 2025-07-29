В Казачьей сделают удобный проезд к школам и поликлинике

Строительство проезда по улице Лиговской к улице Бухта Казачья началось с археологических исследований.

Проезд длиной почти 1,2 км будет вести к социально-значимым объектам этого густонаселенного микрорайона: поликлинике, двум общеобразовательным школам и новому культурному центру. Проект включает в себя двухполосную проезжую часть, широкие тротуары, наружное освещение, заездные карманы и парковочные места, сообщил и.о.вице-губернатора Севастополя Павел Иено.

Сейчас на большей части будущей дороги находится пустырь. Там уже работают археологи. Перед началом строительства они проведут необходимые археологические исследования.