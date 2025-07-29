В Казачьей начали борьбу с лужами

Как сообщила пресс-служба правительства Севастополя, работы проводятся на подъезде к образовательным учреждениям микрорайона Казачьей бухты.

«Вопрос подняли на аппаратном совещании правительства Севастополя после многочисленных обращений жителей. После осадков, в социальных сетях, в адрес губернатора и департамента транспорта жители присылали видео затопленной дороги около нового культурного центра, что затрудняло проход детей в школу. Тогда губернатор Михаил Развожаев поручил предусмотреть работы по устранению последствий осадков», — рассказал заместитель директора ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры» Александр Ширяев.

По его словам, будет обустроено 200 метров трубы для отвода воды и ливневые колодцы.