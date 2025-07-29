Ученые изучат сплавы античного Крыма

Поддержку Президентской программы исследовательских проектов получил проект о металлообработке Восточного Крыма в античную эпоху. Грант рассчитан на три года.

«В научный оборот будет введен качественно новый независимый исследовательский параметр — состав сплава предметов. Он поможет в решении важных проблем социально-экономической и политической истории Восточной Таврики, связанной с эпохой становления и развития первых государств. Мы исследуем изделия из закрытых комплексов и внесем их в базу данных «Древние сплавы Крыма». Это значительно расширит наше представление о материальной культуре, торговле и производстве как городских, так и сельских центров восточной части полуострова», — рассказала руководитель проекта и сотрудник Научно-исследовательского центра Истории и археологии Крыма КФУ Анна Антипенко.

По ее словам, в ходе исследования будут выявлены центры производства металлических орудий труда, оружия, конской сбруи, домашней утвари, украшений и предметов престижа, а также изучены технологии их изготовления. Главным результатом работ станет развернутая картина развития и взаимодействия производственных технологий, применяемых сплавов, социальных и торгово-ремесленных связей греко-варварского населения Восточного Крыма всего периода античной эпохи.

В исследовании ученые используют рентгено-флуоресцентный анализ. К концу первого года планируют получить сведения о составе сплавов металлических предметов из собрания Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и коллекции музея-заповедника «Неаполь Скифский». Кроме того, будет проведен анализ находок из могильников в Крымском Приазовье, западного пограничья Боспора.

Результаты исследования получат практическое применение при реставрации античных изделий, экспертизе металлических предметов, определении условий музейного хранения, а также для выяснения точного количественного содержания драгоценных металлов в вещах из фондов и спецхранов.

В проекте приняли участие молодые ученые Научно-исследовательского центра Истории и археологии Крыма КФУ. Работа проходит совместно с Институтом археологии РАН и НИЦ «Курчатовский институт», сообщила пресс-служба КФУ.