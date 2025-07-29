Сосед подружился со свиньями, чтобы их украсть

Сотрудники уголовного розыска задержали 58-летнего жителя Севастополя, который на протяжении нескольких месяцев подкармливал соседских свиней, чтобы завоевать их доверие.

Разводящая вьетнамских свиней 46-летняя женщина заметила исчезновение двух особей, которые не вернулись с самовыгула на кормежку. Во время поисков хозяйка и ее дочь услышали поросячий визг, доносившийся с соседнего участка. Однако сосед с удивительным спокойствием уверял их, что никаких свиней у него нет и быть не может.

Когда женщина вернулась с подкреплением — своими родственниками, при повторном осмотре территории обнаружилось, что одна свинья уже забита. Вторая, услышав голоса хозяев, с визгом выбежала из сарая.

Оперативники опорного пункта «Северное» задержали подозреваемого соседа. Как выяснилось, мужчина с июня регулярно подкармливал свиней, чтобы они привыкли к нему. Когда животные стали безбоязненно подходить, мужчина завел двоих к себе в сарай.

Сумма причиненного ущерба превысила 40 тысяч рублей. Соседу грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Кража», сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.