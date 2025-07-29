Ремонт «Черноморочки» теперь перенесли на конец года

Очередным сроком завершения ремонта здания на ул.Большая Морская, 2 и 4 назван конец 2025 года, хотя до этого срок переносили на декабрь 2024-го.

— Когда вы закончите уже, наконец, «Черноморочку» на площади Лазарева? — такой вопрос задал 29 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя губернатор Михаил Развожаев и.о.директору департамента городского хозяйства Наталье Гуляевой, заслушав ее весьма оптимистичный доклад о ходе работ по проведению капитальных ремонтов в МКД.

— До конца года планируем, — без особого энтузиазма ответила она.

На это глава города спросил, почему так долго, отметив, что динамика и интенсивность производства работ в последнее время явно снизились.

Напомним, что контракт на строительно-монтажные работы на Большой Морской, 2 и 4 был заключен в 2023 году с подрядной организацией ООО «ТМС–СТРОЙ».

В апреле 2025-го директор Фонда содействия капитальном ремонту Владимир Новиков сказал, что подрядная организация должна завершить работы по крыше и по фасаду здания до конца июля. В случае, если они их не выполнят, пообещал применить санкции в соответствии с контрактом, вплоть до расторжения в одностороннем порядке.