Перекроют проезд по ул.Челнокова

Из-за строительства дороги на пр.Античный на месяц частично перекроют улицу Челнокова, сообщили в департаменте транспорта Севастополя.

Ограничение будет действовать с 1 августа до 1 сентября на участке от ул.Корчагина, 19 до пр.Античный, 66.

За месяц подрядчик на перекрытом участке должен переустроить сети коммуникаций и заменить асфальт.

Новую дорогу по пр.Античный длиной 1,74 км должны проложить до конца этого года. Она свяжет микрорайоны бухт Омега и Камышовой, разгрузив пр.Героев Сталинграда.