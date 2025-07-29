Отсутствие подписных листов за Круглова — технический сбой

В губернаторы Севастополя хотят избираться пять человек. А подписные листы поддержки их выдвижения опубликованы лишь у четырех.

Отсутствие на сайте подписных листов «муниципального фильтра» у Сергея Круглова, который сдал документы 21 июля, в Севгоризбиркоме объяснили техническим сбоем и пообещали исправить в ближайшее время.

Напомним, что каждый кандидат на должность губернатора Севастополя должен представить в городскую избирательную комиссию вместе с документами подписи 12 муниципальных депутатов, собранные в восьми из 10 внутригородских муниципальных образований. Севгоризбирком в течение трех дней со дня представления этого списка должен разместить его на своем официальном сайте.

На утро 29 июля Севастопольской городской избирательной комиссией в качестве кандидатов на должность Губернатора города Севастополя уже зарегистрированы Ирина Салина и Илья Журавлев. Остальные претенденты — С.Круглов, Геннадий Кушнир и Михаил Развожаев пока регистрации не имеют.

Решение о регистрации либо об отказе избирательная комиссия принимает в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидатов документов.

Выборы губернатора Севастополя и депутатов муниципальных Советов Ленинского и Гагаринского районов города пройдут 12, 13 и 14 сентября 2025 года.