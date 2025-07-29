На закупку учебного оборудования для СПО выделили 77 млн рублей

Поскольку за федеральной программой «Профессионалитет» в Севастополе закреплены кластеры транспорта и капитального строительства, эти департаменты и должны определять перечень учебного оборудования, необходимого к закупке. Об этом заявил 29 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, вопрос закупки учебного оборудования для СПО (среднего профессионального образования) должен решаться совместно с подрядчиками, специалистами «Севастопольского Автодора», а также департамента капитального строительства, на основании профессионального дефицита и используемого в отраслях оборудования.

— Чтобы на этом оборудовали готовить инженеров, экспертов, технологов. А не как-то так, кому там что в голову пришло в колледже, и потом непонятно кого готовили. Нужна очень плотная практическая связка, — отреагировал М.Развожаев на доклад директора департамента образования Максима Кривоноса.

Для понимания проблемы глава города предложил накануне Дня строителя провести экскурсию по строительному колледжу и посмотреть, на каком оборудовании ведется обучение сейчас.

— Церемонию проведем в колледже. Награждение лучших начнем с экскурсии по колледжу, чтобы стыдно им стало, на чем у нас кадры готовятся. Ну и будем эту ситуацию исправлять, — обратился к подчиненным градоначальник.

Имелся в виду ГБОУПО «Севастопольский архитектурно-строительный техникум».

День строителя в 2025 году приходится на 10 августа.