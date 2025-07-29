На Госуслугах запущены дополнительные сервисы

Всего в Севастополе на сегодня оказывается 360 региональных госуслуг, 165 из них — в электронном виде, сообщила 29 июля на аппаратном совещании в городском правительстве директор департамента цифрового развития города Севастополя Татьяна Черноусова

По ее словам, за первое полугодие 2025 года через Единый портал госуслуг (ЕПГУ) и Региональный портал (РПГУ) подано более 640 тысяч заявлений, 31,5 тысяч — это услуги, оказываемые департаментом труда и соцзащиты.

— Мы отработали и вывели в электронный вид прием заявлений граждан, поданных на получение социального пособия па погребение, — доложила Т.Черноусова.

Также в электронный вид переведены пять новых услуг: получение справок о мерах поддержки; подача заявления на бесплатную юридическую помощь; сокращение срока действия договора соцнайма; предоставление сертификата на получение жилого помещения; ежегодная денежная помощь на школьную и спортивную форму для детей из многодетных семей, на что теперь не нужно приносить чеки, а достаточно указать их реквизиты.

Будут экономить бумагу

Развитие системы предполагается через создание блока «электронное личное дело», что предусматривает создание полного архива по каждому гражданину, данных о мерах поддержки, поданных заявлениях и результатах их рассмотрения.

— Электронное личное дело — это первая ступень для беззаявительного проактивного предоставления гражданам социальных услуг и уведомлений через личный кабинет Единого портала Госуслуг о тех мерах поддержки, которые им могут быть доступны и которые им положены, — объяснила Т.Черноусова. Это означает, что граждане будут получать уведомления в личном кабинете Госуслуг о положенных им мерах поддержки автоматом, без подачи заявления.

По словам директора департамента, создание электронных личных дел позволит уйти от бумажных личных дел, которые уже негде хранить.