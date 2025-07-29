Имел привычку пить и угонять «Жигули»

Житель Алушты проведет три с половиной года за решеткой за пристрастие к езде в пьяном виде и отечественным автомобилям.

Прокуратура Алушты поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ранее неоднократно судимый мужчина признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения не в первый раз.

По версии следствия, местный житель, будучи привлеченным к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, вновь в состоянии алкогольного опьянения ездил на мотоцикле. В этом состоянии он дважды угонял автомобили марки ВАЗ. Третья попытка была неудачной — «Жигули» не завелись.

Суд приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он лишен права управления транспортными средствами на два года.