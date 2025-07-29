Футболисты-ветераны сыграли в День ВМФ

В соревнованиях, организованных при поддержке ЛДПР и благотворительного фонда «Путь к Победе», приняли участие настоящие энтузиасты спорта, доказавшие, что возраст — не помеха активной и насыщенной жизни. Первое место досталась команде из Ялты, второе — у футболистов города Саки, на третьем — сборная Черноморского флота.

«Мы последовательно продвигаем законодательные инициативы для развития физической культуры, доступной инфраструктуры и поддержки людей, ведущих активный образ жизни. Это — крепкий фундамент для будущего, воспитания сильного, целеустремленного молодого поколения. Горжусь нашими спортсменами!» — прокомментировал турнир координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.