Женщина упала со скалы на Фиоленте

Купальщица подскользнулась на скале и пролетела около пяти метров по острым камням.

Специалисты Спасательной службы Севастополя получили сообщение о происшествии в районе грота Дианы: женщина, направляясь купаться, поскользнулась на скале, упала, пролетела около пяти метров по острым камням и получила множественные травмы, в том числе, перелом правой голени и травму левой ноги, а также многочисленные ссадины и ушибы.

До прибытия спасателей очевидцы, находившиеся на пляже, оказали первую помощь пострадавшей.

На место незамедлительно прибыли сотрудники ПСП «Юг» и «Таврос». Спасатели зафиксировали ноги пострадавшей шинами, надели воротник Шанца и уложили на носилки. В Балаклаву женщину доставили на скоростном катере «Питон» и передали бригаде скорой помощи.

В операции приняли участие восемь спасателей, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.