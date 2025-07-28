«Жемчужине Черного моря» достался бриллиант

На летней концертной сцене курортного комплекса «Аквамарин» при традиционном аншлаге состоялся 29-й национальный конкурс красоты «Жемчужина Черного моря-2025». Бороться за престижную корону в Севастополе приехали титулованные модели — победительницы российских и международных конкурсов красоты из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Тюмени, Республики Крым, Донецка, Курска, Тамбова, Рязани и других городов.

На подиуме участницы представили творчество севастопольского дизайнера Анастасии Силантьевой, коллекции модных российских брендов от магазина «ДЕА» и премьерную коллекцию ONEGIN модельера Татьяны Ларионовой.

Корону победительницы по решению жюри получила красавица из Казани Камилла Гаттарова. За 29-летнюю историю конкурса это пятая победа моделей из Татарстана.

К.Гаттаровой 22 года, она дипломированный психолог и победительница телепроекта «Стань телезвездой». Девушка успешно представляла Россию на международном конкурсе красоты Miss Aura international-2025.

Первой вице-мисс конкурса названа Алина Цыбуля из Севастополя. Титул второй вице-мисс — у модели из Тамбова Дарьи Соколовой, а третьей — стала еще одна участница из Татарстана Альберта Абдрахманова.

Титул «Юная Жемчужина Черного моря-2025» у Полины Коломиец из Республики Крым. В номинации «Севастопольская красавица» корона и диплом победительницы у Анастасии Леухиной, а титул «Модель Севастополя-2025» получила Виолетта Туровец. Титула «Мисс КАРЕ-2025» удостоена Алина Сметанина из Москвы, а специальные призы от курортного комплекса «Аквамарин» и от турецкого отеля Rixos Premium Tekirova у Стефани Канаковой из Санкт-Петербурга.

В этом году конкурс поддержали рекламная фирма «Ринво», винодельня «Бельбек», сеть строительных гипермаркетов «Уютстрой», новостной портал INFORMER, медиа-группа «Отдых в России» и винодельня Олега Николаева «Остров».

Участницам шоу под звездами вручили цветы от компании Cvetokus.ru и подарки от интерьерного салона KARE, специальные призы от магазина Heaven Jewelry, макраме-стилиста Ангелины Писарик и других партнеров проекта.

Но особая награда за победу ждала К.Гаттарову — бриллиант от ювелирного бренда IQDiamonds&LUBYANSKIY из коллекции «Имперские бриллианты».