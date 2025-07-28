В Юхариной балке оставят аэродром
Перспектива развития аэродрома ДОСААФ в Юхариной балке стала темой обсуждения председателя ДОСААФ России Дениса Добрякова и губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Как было заявлено, вопрос имеет особую важность для организации качественной допризывной подготовки молодежи.
«Новый руководитель ДОСААФ настроен решительно. Мы сошлись во мнении, что аэродром необходимо не просто сохранить, а превратить в мощный центр подготовки будущих защитников Отечества. Будем совместно развивать разные военно-технические направления. Реальная практическая подготовка, — вот что важно для современной молодежи. Фокус — на патриотическом воспитании и развитии военно-технических навыков у молодежи», — написан в соцсетях глава Севастополя.
Вопрос существования аэродрома в Юхариной балке был темой дискуссии в 2024 году в ходе принятия нового генерального плана города. Тогда даже речь шла о предполагаемой жилой застройке этого аэродрома, чему активно противостояли севастопольцы, считая это недопустимым.
Д.Добряков занимал должность заместителя губернатора в правительстве Севастополя с декабря 2014 по июнь 2015 гг. Потом был главой родного города Рыбинск в Ярославской области, генеральным директором «НИИ парашютостроения», работал в госкорпорации «Ростех». ДОСААФ России он возглавляет с марта 2025 года. Д.Добряков — участник боевых действий, заслуженный мастер спорта РФ, восьмикратный чемпион мира по парашютному спорту в составе команды и абсолютный чемпион мира по парашютному спорту.