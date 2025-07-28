Уличные комедии и драмы Алексея Бурнасова

На фотоснимках — отражение самых разных настроений: от романтических до задумчиво-глубоких. И все это можно увидеть на выставке, открывшейся в зеркальном арт-павильоне на ул.Одесской, 10 в Комсомольском парке.

Это дебютная персональная выставка молодого севастопольского фотографа, состоящая из 21 фотографий, названная им «23». Сам А.Бурнасов поясняет название просто: увлекается фотографией 23 года, а всё представленное снято в 2023 году.

Все фотографии черно-белые, что, кстати, является своеобразным творческим почерком бриговцев. Да, да, А.Бурнасов — член народного фотоклуба «Бриг» и даже лауреат клубного конкурса «Лучшее фото года». Он не раз показывал свои работы на общеклубных выставках, но чтобы решиться на персональный вернисаж — это впервые!

— Я родился в Севастополе. Правда, рос не здесь. Но когда вырос, вернулся, — рассказал «Севастопольской газете» А.Бурнасов.

Его путь в художественную фотографию не был простым и ясным: увлекался разными стилями и модными течениями. Начал со съемок друзей и знакомых, поначалу всё, что снимал, сильно обрабатывал в фотошопе... Так было, пока он не попал в фотоклуб «Бриг», где его фотовзгляд стал меняться под влиянием именитых авторов и в результате общения с самими бриговцами, которые помогли определиться со стилем и техникой съемки. И еще привили любовь к пленке, ручной печати и, как результат, к классической черно-белой-фотографии.

— Мне это очень интересно. Несколько российских авторов очень повлияли на меня. Так, в 2017 году к нам на семинар приезжал Алексей Мякишев: стиль его съемки меня очень впечатлил. В какой-то момент я занялся уличной фотографией в классическом черно-белом исполнении: люди, улицы городов..., — поделился А.Бурнасов.

По его словам, нынешней выставкой он старается отметить некую точку, с перспективой продолжить работу в поиске интересных уличных сюжетов.

Выставленные теперь фотографии — представление себя, как наблюдателя, а иногда даже соучастника происходящего вокруг.

— Отобрать работы для выставки мне помог один из его руководителей «Брига» Леонид Матвеев, Мы постарались выбрать фото с отражением разных событий и настроений: юмор, романтика, размышление, — обводит выставочное пространство взглядом А.Бурнасов.

Его фотографии — это отдельная история, иногда трогательная или даже щемящие — ностальгическая. По детству, по прежнему Севастополю...

Таков снимок мальчишки, взобравшегося на футбольные ворота и беззаботно повисшего на верхней перекладине вниз головой: «Это я снял в Каче, поселке, таком притягательном своей нетронутостью во времени. Там можно гулять и находить то, что в других местах уже не увидишь».

А вот и драматический сюжет: печальные последствия очередного шторма на Хрусталке: разбитые строения, мрачное небо и на фоне всего этого — мужчина, сидящий в электроколяске.

Еще одна фотография, напротив, веселая, летняя. На ней севастопольский мальчишка, прыгающий с пирса в воду на той же Хрусталке.

— «Смотри, как я могу!» — выкрикнул за секунду до прыжка пацан, заметив направленную на него фотокамеру.

Свое пристрастие к черно-белой фотографии А.Бурнасов объясняет контрастностью, которая позволяет передавать акценты. Правда, признается, что увлечение пленочным фотоаппаратом он уже пережил, уж слишком долгим и утомительным оказался процесс. В результате, закономерно перешел к тому, чтобы изображать тоже самое, но в цифре: «Сейчас снимаю фотоаппаратом Leica с 35 мм объективом».

— Фотографии, безусловно, интересны своей содержательностью и насыщенностью кадра. В каждой работе чувствуется, если можно так сказать, неподвижное движение. У автора цепкий взгляд, он явно обладает способностью чувствовать сюжет и соотносить размеры снимка с его наполнением, — прокомментировал увиденное на выставке посетитель Леонид.

Добавим, что фотовыставка продлится до 15 августа.