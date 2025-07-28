Размер госпошлин для автовладельцев повысят

Это обусловлено необходимостью учета накопленной инфляции и изменяющихся экономических условий, а также актуализацией стоимости государственных услуг, говорится в сопроводительных материалах к закону, принятом Государственной Думой.

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о введении новых государственных пошлин и о повышении размера действующих госпошлин за совершение юридически значимых действий, связанных с госрегистрацией транспортных средств и допуском водителей к дорожному движению. Документ был инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ, сообщает ТАСС.

«Предлагаемые ставки госпошлин позволят на более справедливых основаниях компенсировать затраты, которые несут государственные органы при оказании соответствующих документационных услуг. Новые ставки пошлин не создают дополнительной нагрузки на отрасли экономики. Более справедливые ставки пошлин будут также содействовать оптимизации административных процессов: собранные средства будут использоваться в том числе для развития цифровых сервисов и сокращения сроков оказания услуг», — указали в кабмине.

Выписка из госреестра транспортных средств

В настоящее время выписки из госреестра транспортных средств предоставляются на безвозмездной основе. В целях исключения неограниченного доступа к информационным ресурсам и данным о транспортных средствах и их владельцах, снижения нагрузки на IT-инфраструктуру МВД России за счет исключения избыточного количества обращений вводится госпошлина за предоставление услуги в размере 50 рублей за запрос.

Водительское удостоверение и др.

Предлагаемые суммы пошлин за получение водительских удостоверений (3-6 тысяч руб.) не будут обременительными для граждан и не повлияют на доступность получения водительских прав, говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.

Также устанавливается государственная пошлина за формирование операторами технического осмотра диагностической карты в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО): ее предлагается установить для покрытия издержек полиции и поручить ФАС России после введения пошлины осуществлять мониторинг цен.

Устанавливается госпошлина за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям. Это необходимо для повышения ответственности автошкол за содержание учебно-материальной базы и покрытия издержек государства на проведение контрольных мероприятий.

Размер госпошлины с учетом периодичности предоставления услуг и коммерческой направленности деятельности автошкол несет символическое значение и не оказывает существенное влияние на себестоимость услуг автошколы.

Техосмотр

Изменения вносятся и в закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: ими вводится госпошлина за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра при оформлении диагностической карты по результатам технического осмотра. Операторов технического осмотра обяжут передавать в систему информацию об уплате данной пошлины.