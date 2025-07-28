Прокладка коллектора дошла до заправки на ул.Крестовского

На этом сложном перекрестке в Балаклаве временно изменена схема движения.

Подрядчик «СоюзДонСтрой» приступил к строительно-монтажным работам в районе ул.Крестовского, 56. Это заправка «ТЭС».

Организация проезда данного участка с железнодорожным переездом и разворотом у заправки изменилась.

«Также, проанализировав обращения граждан, установили сферическое зеркало, — сообщила Балаклавская администрация. — Участок сложный, просим проезжать его аккуратно, обращая внимание на временные знаки ОДД».

Водителей просят отнестись к этой информации с пониманием.

Работы по реконструкции коллектора ведутся в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя». Ветку тянут из Балаклавы в Камышовую бухту на КОС «Южные».