Повысили госпошлину за регистрацию маломерных судов

Судовой билет теперь выдают бесплатно, а за другие услуги Инспекции маломерных судов нужно будет заплатить больше.

Приняты изменения в Налоговый кодекс РФ, сообщили в МЧС России. Выдача судового билета стала бесплатной. А при получении услуг в подразделении ГИМС за госпошлину придется заплатить больше:

— за регистрацию маломерных судов в реестре — 1800 рублей (было 1600);

— за внесение изменений в реестр маломерных судов — 400 рублей (было 200);

— за регистрацию ограничений прав на маломерное судно — 1000 рублей (было 800).