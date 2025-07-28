На остановке будет переход и освещение

Чтобы остановку в районе поворота на Резервное обустроили, прокуратуре Севастополя пришлось подать иск в суд.

Прокуратура Севастополя провела проверку и установила, что вопреки требованиям действующего законодательства остановочный пункт «с.Резервное» на автодороге Ялта – Севастополь не оборудован необходимыми элементами. На данном участке не было пешеходного перехода, освещения и переходно-скоростных полос.

Чтобы остановку обустроили, пришлось подать иск в Ленинский районный суд Севастополя. По его решению оборудовать остановку должно ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя», а профинансировать — департамент транспорта.

Исполнение судебного решения находится на контроле. В настоящее время производятся работы по оборудованию остановочного пункта «с.Резервное» всеми необходимыми элементами, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Весной департамент транспорта сообщал, что на повороте к Резервному Севавтодор обустраивает новые автобусные остановки с обеих сторон дороги.

«В рамках капитального ремонта запланированы работы по приведению данных автобусных остановок в соответствии с нормативными требованиями. Это означает, что подрядчик сделает переходно-скоростные полосы, демонтирует старые металлические остановочные павильоны, обустроит тротуары и посадочные площадки и установит два новых металлических павильона — таких, как на Фиоленте», — рассказал первый заместитель директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Максимов.

При этом, демонтировать павильоны с панно «Олени» и «Сельские жители» на старых советских остановках в этом месте не будут.