Музей Христианства открыли в «Новом Херсонесе»

Русская православная церковь в понедельник отмечает день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, к которому в России также приурочено празднование Дня Крещения Руси.

«С радостью ждем и крымчан, и севастопольцев, и, конечно же, гостей Крыма посмотреть на человека, который заложил нашу цивилизацию со всей ее культурой, наукой, которая была передана нам через Византию и умножена многократно талантливейшим великим русским народом и всеми народами, которые собрались вокруг него. Наука, искусство, образование — все это, как огромное прекрасное золотое облако, опустилось тогда на Русь. И это действительно начало нашей цивилизации. А мы ее продолжение», — сказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, презентуя первую часть экспозиции «Крестный отец».

Первая часть экспозиции представляет собой масштабное кинополотно, в центре сюжета — личная история князя Владимира, который познает истоки веры. Перед посетителями разворачивается исповедь князя, который переживает самые трудные периоды в жизни, принимает христианство и помогает крестить Русь.

«Это первая часть, и будет еще вторая часть, уже непосредственно правления князя Владимира. Мне кажется, это совершенно потрясающе рассказанная история от имени князя Владимира. Я думаю, что дети будут в восторге. Сегодня пришел специально со своим сыном, он увлекается историей», — добавил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, посетивший экспозицию в числе первых гостей.

Киевский князь Владимир (около 960-1015 гг.) вошел в историю как Креститель Руси. Он принял крещение в 988 году. Согласно «Повести временных лет», обряд состоялся в византийском поселении в Крыму — Корсуни (древнегреческое название — Херсонес, ныне территория Севастополя). После принятия христианства Владимир организовал крещение киевлян, а позднее и остальных жителей Древнерусского государства, определив цивилизационный путь народа. Русская православная церковь почитает его в лике святых как «равноапостольного».