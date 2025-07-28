Изучали горные реки в Дагестане

Исследованием геоэкологического состояния бассейнов горных рек в Дагестане занялись ученые ИнБЮМ им.Ковалевского РАН в сотрудничестве с коллегами из Грозненского государственного нефтяного технического университета, Академии наук Чеченской Республики и Института геологии ДФИЦ РАН.

Как сообщила пресс-служба ИнБЮМа, это была первая в этом году и третья в общей сложности экспедиция по изучению геоэкологического состояния бассейнов горных рек Северо-Восточного Кавказа, с учетом изменений климата и увеличения антропогенной нагрузки. Работа экспедиции проводилась на отрогах Главного Кавказского хребта и звеньях Бокового хребта в течение 12 дней.

Участникам экспедиции удалось побывать в самых труднодоступных и живописных районах региона: в окрестностях гор Базардюзю (4466 м), Рагдан (самая южная точка России) и Шалбуздаг (объект религиозного паломничества).

Ученые получили возможность изучать практически нетронутые человеком экосистемы и собрать обширный научный материал: 168 проб почв, 200 образцов растений, 22 пробы воды и донных отложений. Взятые пробы были переданы для проведения лабораторного анализа. Полученные данные позволят провести комплексный анализ современного состояния экосистем малых и средних бассейнов рек Каспия и оценить степень влияния на них климатических изменений и антропогенной нагрузки.

На основании полученных результатов планируется составить научные рекомендации по рациональному природопользованию в горных регионах, созданию систем мониторинга экологического состояния речных бассейнов, которые могут спрогнозировать возможные изменения экосистем в условиях глобального изменения климата.