Избирателей стало больше

Севастопольская городская избирательная комиссия уточнила количество избирателей в регионе. На 1 июля голосовать могут 342786 жителей Севастополя, что на 2615 человек больше, чем на начало этого года.

Наибольшее количество избирателей проживает в Гагаринском муниципальном округе — 120250 человек. Также в тройке лидеров Ленинский и Нахимовский МО.

Рост количества избирателей обеспечили: Гагаринский муниципальный округ (+2285), Балаклавский (+317), Нахимовский (+268), Качинский (+48), Верхнесадовский (+9).

В остальных округах Севастополя избирателей стало меньше. Самое большое сокращение за полгода пришлось на Ленинский МО — минус 256 человека.

Напомним, что на 1 января в Севастополе по данным Крымстата проживало 558302 человека. Избирателей же от общего количества жителей лишь 60%.

Выборы губернатора города Севастополя, а также депутатов Гагаринского и Ленинского муниципальных советов пройдут 12, 13 и 14 сентября 2025 года.