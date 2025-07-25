Виноградник оказался на берегу реки

Прокуратура Севастополя через суд пытается вернуть в государственную собственность виноградник, расположенный в береговой полосе реки и пруда у села Родное.

В Севастополе арестовано 23 гектара виноградника «Чоргун», пишет издание «Коммерсант». В начале июля Арбитражный суд Севастополя арестовал по запросу прокуратуры города 23,1 га, на которых расположен виноградник, так как часть его территории попадает в охранную зону реки Уппы и пруда «Кучки», следует из материалов дела.

По данным «Коммерсанта» виноградник «Чоргун» принадлежит винодельческому хозяйству AYA Organic Wine. В собственности хозяйства также находятся винодельческий комплекс в Севастополе и еще два виноградника — «Тенистое» и «Кировское».

Прокуратура выступает в деле в интересах Российской Федерации от имени Госимущества. В обосновании ареста виноградника она ссылается на возможность ответчиком передать спорное имущество третьим лицам. Решение об аресте можно обжаловать.

Слушание дела назначено на начало сентября 2025 года.

Участник приоритетного проекта

В начале июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал в соцсетях, что побывал на винодельческом комплексе Aya Urban Winery — части крупнейшего федерального агропромышленного проекта MAJOR AGRO.

Винодельня является участником приоритетного проекта «Терруар Севастополь». Винзавод построили на ул.Хрусталева, 76К. Полноценное производство вина здесь запустили в прошлом году. Особенность производства — использование исключительно органического винограда без химической обработки. Современное оборудование позволяет выпускать до 470 тысяч бутылок вина в год.

«Создатели винодельни вложили 4 млрд рублей инвестиций, и по сути мы получили нового участника рынка, по масштабам сравнимого с предприятиями «Золотой Балки» и «Инкермана», — написал М.Развожаев.