Суд не стал перекрывать больницам кислород

В медицинские учреждения Крыма и Севастополя три года поставляли фальсифицированный кислород, но коммерсанты отделались штрафом из-за исключительных обстоятельств.

Фармацевтическая компания с июня 2016 года по октябрь 2019 года закупала на материке у лицензированных предприятий жидкий медицинский кислород и завозила его в Крым. На посторонней фирме его преобразовывали в газообразное состояние, закачивали в баллоны и поставляли в больницы по подложным документам.

Преступная схема позволила заработать без малого 6,4 миллионов рублей и уместилась в 39 томов уголовного дела.

Почти год продолжалось судебное следствие: исследовано множество письменных и вещественных доказательств, допрошено более 30 свидетелей. Подсудимые — руководители фирм виновными себя не признали, ссылаясь на то, что кислород лекарственным препаратом не является, а его преобразование из одного агрегатного состояния в другое не является производством лекарственного препарата, просили суд их оправдать.

Анализ собранных доказательств не позволил суду сделать вывод о невиновности подсудимых. Оба руководителя признаны виновными в производстве лекарственных средств без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), в крупном размере, а также в производстве и сбыте фальсифицированных лекарственных средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Прокурор просил суд назначить виновным наказание в виде реального лишения свободы. Однако суд, счел это слишком суровым наказанием и принял во внимание отсутствие тяжких последствий в результате содеянного, данные о личности подсудимых, семейном и материальном положении, наличии иждивенцев, положительные характеристики не только по месту жительства, работы, но и от руководителей учреждений здравоохранения Крыма, Севастополя, Запорожской области, которые подсудимые обеспечивали кислородом и продолжают в настоящее время обеспечивать жидким медицинским кислородом, покрывая на сегодняшний день 76% от его потребности в больницах и госпиталях указанных регионов, что жизненно необходимо пациентам, многочисленные грамоты и поощрения, благотворительную деятельность подсудимых.

Признав вышеуказанные обстоятельства исключительными, суд применил положения ст.64 УК РФ и назначил наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкциями статей, по которым осуждены виновные. Таким образом, руководитель фармацевтической компании приговорен к окончательному наказанию в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, а директор производственного предприятия — 150 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Севастополя.