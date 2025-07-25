Собутыльник остался без кошелька

Установлено, что 40-летний житель Севастополя отдыхал в компании своего 28-летнего приятеля в одном из баров. Изрядно выпив, мужчины решили, что пора двигаться в сторону дома. Пока старший товарищ обнимался, прощаясь со своей новой знакомой, его собутыльник стащил из сумки кошелек. В нем оказалось около 60 тысяч рублей. Этой суммы вору как раз хватило, чтобы рассчитаться с долгами. Но счастье было не долгим. Заметив пропажу, потерпевший обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району вычислили похитителя и задержали его. Деньги он уже потратил. Теперь за кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.